Honduras

El hondureño Dereck Moncada alcanza el cuarto puesto entre los adolescentes ofensivos más veloces del mundo

El atacante del Lugano registró un pico de 17,20 metros por segundo en partidos de la Super League, según el listado del CIES Football Observatory elaborado junto con SkillCorner y difundido por Diario Deportivo Diez

El gol de Dereck Moncada en los playoffs de la Conference League llegó a los 79 minutos y selló la eliminatoria del Lugano contra Maccabi Tel-Aviv. (Imagen de cortesía)
El gol de Dereck Moncada en los playoffs de la Conference League llegó a los 79 minutos y selló la eliminatoria del Lugano contra Maccabi Tel-Aviv. (Imagen de cortesía)
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Dereck Moncada, atacante hondureño del Lugano, ocupa el cuarto puesto entre los adolescentes ofensivos con mayor velocidad máxima de pico en las principales ligas del mundo, tras alcanzar 17,20 m/s (18,81 yardas por segundo). El registro acompaña su protagonismo en la temporada 2026-27, en la que suma 3 goles y una asistencia en ocho apariciones de la Super League.

La clasificación sitúa en el primer lugar al estadounidense Peyton Miller, del New England Revolution, con 17,26 m/s (18,87 yardas por segundo), aunque su posición habitual es la de defensor y también ha actuado como extremo izquierdo. El segundo puesto corresponde al marfileño Yan Diomande, delantero del Real Madrid, con 18,15 m/s (19,85 yardas por segundo).

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El listado fue elaborado por CIES Football Observatory en colaboración con SkillCorner y difundido por Diario Deportivo Diez. Reúne a diez futbolistas adolescentes de clubes de Europa, Asia, Estados Unidos y Sudamérica a partir de sus picos de velocidad registrados durante los partidos.

El cuarto puesto de Moncada y los líderes de la clasificación

Moncada, nacido en Talanga y de 18 años, se adaptó al fútbol europeo y se convirtió en una alternativa ofensiva para el Lugano por su capacidad para atacar espacios, encarar y jugar por las bandas. También es el máximo goleador de su equipo en la liga hasta el momento.

En la actual fecha FIFA, el delantero anotó y dio una asistencia en la derrota de Honduras ante Surinam. Frente a Jamaica participó en la creación de la jugada que terminó en gol durante el triunfo de su selección.

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Dereck Moncada alcanzó el cuarto puesto entre los atacantes adolescentes más veloces del mundo tras registrar un pico de 17,20 m/s con el Lugano. ( Observatorio de Fútbol CIES @CIES_Football)
Dereck Moncada alcanzó el cuarto puesto entre los atacantes adolescentes más veloces del mundo tras registrar un pico de 17,20 m/s con el Lugano. ( Observatorio de Fútbol CIES @CIES_Football)

El tercer lugar de la clasificación es para el chino Yudong Wang, del Zhejiang FC, con 18,13 m/s (19,83 yardas por segundo). Detrás de Moncada aparecen el estadounidense Julian Hall, de New York Red Bulls, con 16,92 m/s (18,50 yardas por segundo), y el marroquí Abdellah Ouazane, del Ajax, con 16,17 m/s (17,68 yardas por segundo).

Diomande llegó al Real Madrid después de jugar en Leipzig y debutó con el primer equipo en agosto de 2026. El club lo registra como delantero y le ha dado minutos tanto en LaLiga como en la Champions League.

Jóvenes de diez clubes y cinco continentes

Peyton Miller tiene 18 años y se convirtió en una de las piezas jóvenes del New England Revolution. Su primer lugar en la nómina contrasta con su función defensiva, aunque sus actuaciones como extremo izquierdo explican su inclusión entre los perfiles ofensivos.

El colombiano John Montaño, de Independiente Medellín, cierra la lista con la marca más alta de los diez nombres difundidos: 18,26 m/s (19,97 yardas por segundo). Su presencia incorpora al fútbol sudamericano a una medición integrada mayormente por jugadores de equipos europeos y estadounidenses.

El joven artillero del Lugano de Suiza decidió priorizar su crecimiento en competencias continentales europeas antes de aceptar una transferencia importante, tras integrarse a la concentración de la Bicolor nacional para la Liga de Naciones. (Imagen de cortesía)
El joven artillero del Lugano de Suiza decidió priorizar su crecimiento en competencias continentales europeas antes de aceptar una transferencia importante, tras integrarse a la concentración de la Bicolor nacional para la Liga de Naciones. (Imagen de cortesía)

El serbio Jovan Cirić, de FK Mladost, figura en la novena posición con 17,89 m/s (19,57 yardas por segundo). En el octavo puesto aparece el francés Rayane Messi, de Al-Ettifaq, con 17,68 m/s (19,33 yardas por segundo).

El noruego Oskar Spiten-Nysaeter, del Molde, ocupa el séptimo lugar con 17,44 m/s (19,07 yardas por segundo). Su registro lo ubica entre los futbolistas que empiezan a sobresalir físicamente en el profesionalismo europeo.

Abdellah Ouazane, nacido en Países Bajos, es uno de los jugadores más jóvenes de la clasificación. El mediocampista del Ajax comenzó a sumar minutos con el primer equipo y ya debutó con la selección absoluta de Marruecos.

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