Nicaragua

OEA exigirá a Nicaragua retirar presencia de China, Rusia e Irán

Una reunión extraordinaria de cancilleres en Washington analizará el 2 de octubre un proyecto que apunta directamente al régimen de Ortega y Murillo, con consecuencias que podrían ir mucho más allá de lo diplomático

Daniel Ortega realiza un saludo militar frente a las banderas de Rusia, Irán y China en un paisaje montañoso.
El dictador nicaragüense Daniel Ortega realiza un saludo militar junto a las banderas de Rusia, Irán y China sobre un fondo montañoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) prevé debatir una resolución que reclama al régimen de Nicaragua la retirada de personal, tecnología e instalaciones de seguridad de Rusia, China e Irán, al considerar que su presencia podría afectar la seguridad hemisférica. El texto será analizado el próximo 2 de octubre por los cancilleres de los países miembros, durante una reunión extraordinaria en Washington.

El proyecto, impulsado por las misiones permanentes de Colombia, Estados Unidos y Perú, fue difundido este martes por opositores nicaragüenses en el exilio. La iniciativa plantea una serie de exigencias políticas, institucionales y de derechos humanos dirigidas a las autoridades de Managua.

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La reunión del Consejo Permanente de la OEA se celebrará en la sede del organismo hemisférico y estará centrada en la situación política del país centroamericano. Se trata de un mecanismo poco frecuente dentro de la organización.

La convocatoria se produce después de que Daniel Ortega afirmara en julio que no habrá más elecciones en Nicaragua. Según el borrador del proyecto de resolución, el régimen también prepara cambios constitucionales orientados a consolidar ese objetivo.

Silueta de una persona que alza el emblema de la OEA ante la bandera de Nicaragua, con las banderas de Rusia y China a los lados.
Una figura diplomática alza el sello de la Organización de los Estados Americanos ante la bandera de Nicaragua, flanqueada por las de Rusia y China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retirada de personal y tecnología de seguridad extranjera

El dirigente opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro explicó que el documento advierte que varias prácticas y políticas del régimen de Ortega y Rosario Murillo tienen “efectos extraterritoriales”.

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Entre las medidas propuestas figura el pedido para que Nicaragua retire “a todo el personal, la tecnología, las capacidades y las instalaciones de seguridad de países extranjeros cuya presencia amenacen la seguridad hemisférica”.

Chamorro precisó que la referencia apunta a recursos de Rusia, China e Irán. “Es decir, rusos, chinos e iraníes”, afirmó al compartir el contenido del proyecto de resolución con los medios.

El texto también reclama la liberación inmediata y verificable de todos los presos políticos, así como la difusión del paradero de las personas que se encuentran en condición de desaparición forzada.

Otra de las demandas está vinculada con la restitución de la nacionalidad y los bienes de al menos 452 personas que fueron despojadas de su ciudadanía por las autoridades nicaragüenses.

El presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y embajador de Dominica, Steve Ferrol, interviene durante una reunión especial para analizar la situación política en Nicaragua, en la sede de la OEA en Washington, D.C., EE. UU., el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper
El presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y embajador de Dominica, Steve Ferrol, interviene durante una reunión especial para analizar la situación política en Nicaragua, en la sede de la OEA en Washington, D.C., EE. UU., el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Libertades civiles, ONG y reformas institucionales

El proyecto pide además el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica. Chamorro sostuvo que esto implicaría permitir el regreso de los medios de comunicación que salieron del país.

La iniciativa también exige que el régimen devuelva la personalidad jurídica a las más de 5,500 ONG ilegalizadas desde 2018. El documento propone, a la vez, la restitución de propiedades y activos que fueron confiscados a esas organizaciones.

En materia institucional, la resolución demanda revocar las reformas constitucionales aprobadas entre 2025 y 2026, que, según sus promotores, desmantelaron la democracia representativa. El texto plantea recuperar la independencia de los poderes del Estado y el pluralismo político.

La propuesta contempla la creación de un grupo de alto nivel encargado de diseñar, a corto plazo, un plan de acciones graduales en los ámbitos diplomático, económico, financiero y multilateral.

Chamorro consideró que el régimen probablemente no aceptará las recomendaciones. En ese caso, afirmó que podrían avanzar medidas concretas contra Ortega y Murillo en los planos financiero, económico y multilateral.

Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostienen urnas en un escenario; una multitud con banderas de Nicaragua y pancartas de protesta los rodea.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, en caricatura, sostienen urnas electorales frente a una multitud con banderas de Nicaragua que protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que prohibiría competir en elecciones a quienes el Estado considere “traidores a la patria”. La norma, que requiere una segunda aprobación, también extiende de seis a siete años los mandatos de los cargos de elección popular.

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