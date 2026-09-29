Antes de viajar a Francia, Milei envió un mensaje para los inversionistas y comparó a la oposición con los Hermanos Macana

Javier Milei invitó a los grandes empresarios franceses a invertir en el país durante la jornada previa de la Argentina Week París

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El presidente Javier Milei habló en la previa de la Argentina Week París que se está desarrollando durante esta semana en la capital de Francia e invitó a los empresarios a invertir en el país. Además, volvió a cuestionar a la oposición y los comparó con dos personajes de la popular serie animada Los Autos Locos.

En diálogo con el diario Le Point, el mandatario argentino aseguró que las empresas que integran el CAC 40, en referencia a las firmas más importantes de Francia, deben confiar en el gobierno porque “defendemos los derechos de propiedad y la inviolabilidad de los contratos”.

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Y agregó: “Cuando asumí el cargo, las deudas a corto plazo del Banco Central y del Tesoro eran enormes. Cualquier político convencional habría impuesto un impago o saqueado a los ahorradores. Nosotros, en cambio, lo gestionamos todo según las condiciones del mercado. Redujimos la deuda pública del 100% al 40% del PIB, y nuestro financiamiento para este año y el próximo está totalmente garantizado. ¡Los inversionistas franceses son bienvenidos a venir y hacer fortuna en Argentina! Sus ganancias crearán empleos y prosperidad para los argentinos”.

En tanto, sobre los cuestionamientos de la oposición por las políticas que viene llevando adelante la administración libertaria, Milei remarcó: “Bajo el gobierno kirchnerista, las acciones de nuestra petrolera YPF cayeron a 3 dólares. ¡Hoy superan los 50! Nuestro balance energético ha pasado de un déficit de 5.000 millones de dólares a un superávit de 10.000 millones”.

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“No voy a perder el tiempo con idiotas que afirman que dos más dos es igual a 257.894. ¿Recuerdan a los hermanos Roc y Gravillon de Los Autos Locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con palos? Así son los rivales en Argentina. ¡Denles un ábaco para sumar y aun así se las arreglarán para equivocarse!”, señaló.

Milei sostuvo que las regulaciones de la Unión Europea frenan el desarrollo económico de los países del bloque

El viaje tiene una agenda densa. La Argentina Week París se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa, con paneles sobre energía, minería, agroindustria, inteligencia artificial, comercio internacional y seguridad jurídica. Milei viaja acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y los ministros de Economía, Luis Caputo; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Salud, Mario Lugones. El jueves, el Presidente tendrá una audiencia privada con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, y el viernes recibirá un premio del Paris Economic Forum.

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También forman parte de la delegación 13 gobernadores aliados: Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut). Según informó Infobae, Santilli ya confirmó que los recibirá a todos en París para avanzar en conversaciones sobre el Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO.

En ese contexto, la entrevista con Le Point, Milei expresó su entusiasmo por participar en una conferencia junto al economista Philippe Aghion, galardonado con el Premio Nobel de Economía 2025 junto a Peter Howitt por sus contribuciones a la teoría del crecimiento y la destrucción creativa. “Es una inmensa alegría y un privilegio”, declaró el mandatario, quien lo equiparó a jugar al fútbol con Lionel Messi o Zinedine Zidane.

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El jefe de Estado adjudicó el reactivado avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur a la firme postura de su gobierno (REUTERS/César Olmedo)

Sobre el estado de la economía europea, Milei fue categórico. Ante la pregunta de si mantiene su diagnóstico del año pasado —que las regulaciones del bloque frenan el crecimiento—, respondió con otra pregunta: “¿Ha recuperado Europa el crecimiento? ¿Ha eliminado las regulaciones? ¡No, ha añadido más!”. Calificó a los líderes de la Unión Europea como “socialistas de modales impecables” y afirmó que sus programas “encarnan el desprecio por la libertad”. En materia migratoria, trazó una distinción tajante: “Si los inmigrantes no se integran en la cultura del país de acogida, no se trata de inmigración, sino de una invasión”.

Por último, habló sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, bloqueado durante 25 años en parte por la resistencia del agro francés a la competencia de carnes y soja sudamericanas. Milei atribuyó el desbloqueo de las negociaciones a su propia intervención: “Desde mi llegada, dije: ‘O avanzamos, o me voy’. Y por fin las cosas empezaron a moverse”. Ante los agricultores que temen la competencia, planteó el argumento en términos de poder adquisitivo: “¿Por qué obligar a los franceses a pagar más por sus alimentos cuando pueden comprarlos más baratos? ¡Es un robo! Afirmar que el libre comercio conduce a la pobreza es un retroceso a la mentalidad de los hombres de las cavernas”.

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Sobre qué haría Argentina si el pacto no se ratifica, el Presidente evitó especular y reencuadró la respuesta en términos estructurales. Señaló que el país tiene una tasa de apertura comercial del 30% del PIB, cuando a su juicio debería ubicarse en torno al 90%, y que su objetivo es abrir la economía “a todos”, sin distinción de bloques: Europa, Estados Unidos o China.