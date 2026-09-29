Karina Milei incluyó a Monteoliva en la mesa política: preocupación por la “escalada en inseguridad”

La mesa política se reúne en Casa Rosada

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A horas de un nuevo viaje a Francia, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una nueva reunión de mesa política con intención de ordenar la agenda legislativa y definir los próximos pasos del oficialismo en el Congreso. El intercambio se enmarca en la previa a la Argentina Week, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Francia, y de la que participarán un grupo de gobernadores aliados claves para las reformas en carpeta.

Según supo Infobae de fuentes asistentes, el temario tuvo como eje la seguridad, a raíz del ataque a balazos que sufrió un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina tras un enfrentamiento ocurrido cuando salía de su domicilio, en La Matanza. La ministra Alejandra Monteoliva participó por primera vez del intercambio, de manera extraordinaria, y expresó su preocupación por “la escalada de inseguridad” que detecta en distintos centros urbanos.

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Asimismo, la funcionaria brindó detalles del operativo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, y explicó las medidas de prevención y coordinación que se implementarán durante su estadía.

Atravesados por la sopresiva muerte del senador libertario Juan Carlos Pagotto, el reducido círculo deberá definir además la designación del sucesor en las comisiones que el riojano presidía. Se trata de dos comisiones clave: la Justicia y Asuntos Penales y la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada, entre otras funciones, del tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

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Juan Carlos Pagotto (Comunicacion Senado)

Tal como se preveía, quien ocupará su lugar será alguien del entorno de Karina Milei y de la confianza de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem: Claudia López, actual jefa de La Libertad Avanza en la Legislatura de La Rioja. Sin embargo, aún resta designar a la persona que lo reemplazará al frente de las comisiones que presidía. Entre las alternativas, la senadora Nadia Márquez es de las más mencionadas en el oficialismo.

Asimismo, se repasó el listado de pendientes del Poder Ejecutivo en el que figuran la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el Presupuesto 2027 que ingresaron por Diputados. También el proyecto “superador” en Discapacidad, en el que trabaja el oficialismo en coordinación con los aliados.

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La normativa cobró relevancia luego de que el Gobierno incluyera un fuerte ajuste en la materia en la “ley de leyes”, lo que dio lugar a la diferenciación de la senadora Patricia Bullrich, quien no dudó en hacer pública su disconformidad. Ante esa situación, durante la última reunión de la mesa, los asistentes le solicitaron a la legisladora que evite exponer sus cuestionamientos y ella pidió hablar los detalles de los proyectos en los intercambios.

En los planes de la bancada violeta figura la idea de tratar el proyecto por Malvinas durante la primera semana de octubre en Diputados y la segunda del mismo mes, habilitar el tratamiento del Presupuesto 2027 en comisiones.

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A diferencia de la última edición, en la que Luis y Santiago Caputo estuvieron austentes, participó la plana completa. Dieron el presente la menor de los Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. Completan el listado, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La reforma electoral fue otro de los puntos de la reunión. Se trata de otra de las prioridades de la administración libertaria, pese a no contar con los votos necesarios para su sanción. Sin embargo, el viaje a Francia configura una oportunidad clave para el oficialismo que buscará acercarse a los 13 mandatarios provinciales para tratar de avanzar con un acuerdo en torno a las prioridades legislativas.

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Además de los compromisos en agenda, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tienen previsto reunirse con los representantes provinciales que fueron invitados especialmente por la Cancillería.

Formarán parte de la delegación en París Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca).