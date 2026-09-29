Ex funcionaria de Quintela que ahora responde a los Menem: quién es la reemplazante de Pagotto en el Senado

La jefa de La Libertad Avanza en la Legislatura de La Rioja, Claudia López. El Gobierno anunció que reemplazará a Juan Carlos Pagotto

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Tras la muerte del senador oficialista Juan Carlos Pagotto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que su reemplazo en la Cámara alta será la actual jefa de La Libertad Avanza en la Legislatura riojana, Claudia Cecilia López, una experimentada contadora que, desde lo técnico, está bien considerada por todo el arco político provincial.

Lo interesante de López es que, durante años, fue un soldado leal del entonces intendente capitalino y hoy gobernador de La Rioja, el kirchnerista Ricardo “Gitano” Quintela, enemigo de Javier Milei. Hoy, es una detractora del mandatario local y critica con ferocidad la política impositiva y de gasto en el distrito.

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Desde allí recordaron a Infobae el afectuoso abrazo que se dieron Quintela y López cuando ésta asumió su banca en la Legislatura, pero por La Libertad Avanza. Desde allí también mencionaron su rol empresarial, de docencia y desde el justicialismo no olvidan, además, su relación con el mundo de las estaciones de servicio, pasión que comparte a través de su marido.

La contadora aparece segunda en la lista de las elecciones 2023 -sólo ingresó Pagotto, por la banca de la minoría- y, como suele ocurrir, la suplencia y la ley de cupo vuelven a generar interpretaciones diversas. Más allá de esto, existe un inconveniente que preocupa: ella responde a los hermanos Martín y “Lule” Menem, aunque si abandona la Legislatura riojana, su suplencia no estaría alineada a la visión mileísta.

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El gobernador de La Rioja, el kirchnerista Ricardo Quintela, se abraza con su ex funcionaria y hoy libertaria Claudia López, cuando asumió una banca en la Legislatura local

Allí, López comanda una bancada de cuatro junto a Andrea Juárez, Diego Molina y Facundo Romero. La legisladora integra cinco comisiones: Legislación General y Asuntos Municipales; Vivienda, Urbanismo y Tenencia de la Tierra; Derechos Humanos, Garantías y Trabajo; Género y Diversidad; y Derechos de los Usuarios, Consumidores y Organizaciones.

Días atrás, durante la última sesión de la Legislatura riojana, el oficialismo llevó el tema del endeudamiento. Allí, la diputada aseguró: “Usan causas nobles, pero a veces no se fijan en los errores que comenten en el riesgo crediticio. Si hoy pueden bajar la tasa del financiamiento en 20 puntos, estaban teniendo tasas usurarias. También hubo error en los márgenes que dieron en las tarjetas de crédito. Son culpas compartidas entre las gestiones bancarias y la forma en la que la gente se financia”.

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Para responder al “quintelismo”, López dio vuelta el discurso kirchnerista al preguntar en el recinto: “¿El banco cobra tasas del 20 más y ahora dicen que la gente está endeudada?”. Y sumó: “Tienen que pelear para que saquen los impuestos. En cada préstamo está el impuesto a los Sellos, pero a ustedes todo le viene bien, porque es recaudación. Eso no les calienta, pero después hablamos que la gente no puede pagar”.

Al cerrar su discurso, la contadora advirtió: “Si no nos sinceramos, La Rioja no sale adelante, pero nos tenemos que sincerar”. Y finalizó, tras afirmar que el peronismo gobierna la provincia “hace 40 años”, que la salida no refiere a “medidas espasmódicas que, a la larga, no generan absolutamente más que parches”.

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El libertario Juan Carlos Pagotto en el recinto de la Cámara alta (Prensa Senado)

Pagotto fue un senador cercano a los hermanos Menem y, por ende, un brazo legislativo de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Además, presidía la estratégica comisión de Acuerdos de la Cámara alta, donde pasan todos los pliegos judiciales -Corte incluida-, más ascensos militares y diplomáticos. Solía defender a la administración central en diversos debates que se dieron en el recinto y procuraba ser “amigo” de varios senadores de la oposición.

La jura de López tendrá que darse en la próxima sesión, todavía sin fecha. A metros de ella estará la vigente senadora del justicialismo Florencia López. Son parientes, ya que la ingresante es prima hermana de su padre. En caso de un cambio de postura en cuanto a esta cuestión, quien seguiría en la lista de reemplazos es el abogado Alejandro Antúnez. En La Rioja, el peronismo ya acerca una lupa hacia allí.

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