El proyecto de ley de expropiación también irá al Senado, que con la Vicepresidenta de la Nación al frente será la Cámara de origen. Por eso en la conferencia estuvo la vicejefa del bloque de senadores del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de Cristina Kirchner y autora del proyecto. Prima el mismo criterio según la fuentes consultadas: es menos trabajosa su aprobación que requerirá, de todos modos, dictamen de una o más comisiones según establezca la secretaría parlamentaria. Después de ese trámite, que de todos modos tal vez no sea exprés, y una vez que se obtenga la media sanción, el proyecto deberá ser tratado por al menos un par de comisiones en Diputados y, tras el dictamen, por el pleno de la Cámara. No sería un trámite sencillo y la oposición promete dar batalla: esta misma tarde afirmaron en un comunicado que el proyecto de ley debe votarse antes del inicio de todo el proceso y no al revés.