De todos modos, el diputado Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria de la administración de Mauricio Macri, fue uno de los que ya sentó su opinión. “Lo que me preocupa es la visión que tiene el Presidente de que a partir de la expropiación de Vicentin vamos a tener soberanía alimentaria y que el Estado va a ejercer el rol de empresario del sector privado para el devenir de la post pandemia”, dijo el ex funcionario en declaraciones televisivas. “El Presidente acuña la frase ‘soberanía alimentaria’, ¿pero es teniendo una empresa o es produciendo más y generando más valor agregado? Me hace acordar a que íbamos a tener la soberanía monetaria y estatizamos Ciccone, e íbamos a tener la soberanía energética y estatizamos YPF” , abundó el legislador en diálogo con Radio Con Vos.