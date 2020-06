PB: —Yo no dije que él era terrorista, dije que la frase ‘salir a la calle es ir en busca del virus’ cuando hay quienes salen a trabajar o hacer compras es una locura. No puedo aceptar que un epidemiólogo diga una cosa así. Pero voy a volver a lo que dijiste. En primer lugar estoy hablando de nuestra estrategia. Segundo, me tiene un poco cansada de si ‘haces política o no haces política’. Hacer política es ponerle el nombre de ‘Axel Kicillof’ a un lugar de estacionamiento de camiones o ponerle a la bolsita de comida que se reparte los nombres de los intendentes. Tener una posición respecto a la cuarentena y que nuestro gobierno ha tomado no es ‘hacer política’, es tener una posición distinta. Si vos no podés aceptar una mirada distinta porque has tomado una posición, y la escribís y la defendés, entonces yo podría decir que estas haciendo política. Te pido que saquemos eso de en medio que nos impide una discusión seria con objetividad.