A esa situación se refirió la titular del PRO, Patricia Bullrich en declaraciones al programa Nada Personal. Si bien la ex Ministra de Seguridad defendió la labor del Jefe de Gobierno porteño durante la pandemia, admitió que seguramente ella hubiera tenido otra reacción: “Larreta no es una persona confrontativa, yo me hubiera levantado y le hubiera dicho algo fuerte. No me hubiera bancado eso".