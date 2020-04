-Télam tiene una especie de formulario sobre confianzas. Quiénes son los que dan información de confianza. ¿Y quién es Télam para decir qué es una información de confianza? En todo caso, si alguien está cometiendo un delito hay que perseguirlo penalmente. Acuérdese que tuvimos muchos casos de personas que amenazaban al Presidente Macri y por eso iban presos. Ahora está pasando lo mismo y me parece bien perseguir penalmente a esas personas que dan información falsa y que generan una situación de miedo colectivo. A nosotros nos criticaron eso y nosotros no lo criticamos. Que Télam diga cuál es el twittero de confianza y cuál no, eso no va, es un registro que no puede hacer una empresa pública que pagamos todos los argentinos. Eso es persecución. Mientras tanto, que no se persigan con los trolls, ni con Marcos Peña, que está inactivo. Nosotros no somos un espacio verticalista que hace saludo uno, saludo dos. Nuestra gente tiene ideas y las transforma en acciones en las redes, mucho más ahora que no puede salir a la calle. Y en el tema de los cacerolazos, fue algo espontáneo, de gente que cree que el esfuerzo lo tienen que hacer todos. Yo también creo eso. Ayer, cuando el Presidente dice que le vamos a pasar plata a todas las provincias para que paguen los sueldos, está muy bien. Pero ¿qué pasa con todos los demás que no pueden cobrar sueldos? No solamente hay que garantizar la vida de los funcionarios públicos, también hay que garantizar la vida de los que no son funcionarios públicos. Me parece que el esfuerzo tiene que estar compartido en un momento tan difícil.