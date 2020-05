La Vicepresidente aportó a Miguel Galuccio, ex CEO de YPF, que tiene una excelente relación personal con Guzmán y con Larry Fink, el líder del fondo BlackRock. Galuccio mantuvo una larga conversación con Fink y le explicó la estrategia de Alberto Fernández respecto a la reestructuración de la deuda externa. El ex CEO de YPF aseguró ante las dudas de Fink que no había intenciones de caer en default y valorizó la ética personal del ministro de Economía.