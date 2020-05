-En líneas generales el trabajo con Provincia es bueno, tuvimos la capacidad de sentarnos en una mesa, hay que rescatar que el diálogo con Kicillof está abierto. Lógicamente que hemos hecho con intendentes del oficialismo y de la oposición muchísimos protocolos pidiendo las flexibilizaciones que nosotros entendíamos pertinentes y que nos permitían animarnos a dar un paso más saber de qué manera encontramos el equilibrio entre la economía local y cuidar la salud de los platenses, para que el sufrimiento no sea tan drástico y profundo al momento del paso de la pandemia. Lo elevamos el 8 de mayo y hasta el día de hoy no hemos tenido ni un sí, ni un no. No es una ciudad muy industrial, pero si tenemos muchos comercios de cercanía que la están pasando muy mal. Entre el sí y el no, hay un “ni”, una zona gris que termina siendo más dañina que un no. Cuando vos tenes un comerciante a la expectativa, a la espera de si capacita o no a sus empleados, si tuvo que suspender a alguno y le tiene que levantar la suspensión, si invierte en seguridad sanitaria, vos tenes que prepararte para comenzar una actividad que hace más de dos meses que está parada. Esa indefinición muchas veces es más compleja que te respondan un no. Hay que ser claros, en todo caso aconsejarnos corregir los protocolos que enviamos, pero me parece que si hubiera existido esa voluntad hoy habría mucha menos incertidumbre.