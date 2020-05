Ni Lavagna ni su entorno quieren responder a esas críticas. Intentan mantener distancia de ambos extremos. E insisten en que el ex ministro de Economía aspiraba a ser el presidente que terminara con la grieta. El interbloque que integran en la cámara baja tiene 11 diputados de los cuales solo tres pertenecen a Consenso Federal. Del trío “lavagnistas” dos estuvieron el jueves en el recinto virtual: Graciela Camaño y Jorge Sarghini. El único ‘ausente’ fue Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, jefe del bloque y voz política del sector. Tampoco asistieron los cordobeses que responden a Juan Schiaretti ni los justicialistas Eduardo Bucca y Andrés Zottos. Sí se conectaron y participaron activamente dos aliados santafesinos: Enrique Estévez y Luis Contigiano que repartieron críticas hacia el Ejecutivo pero mucho más hacia los diputados de Cambiemos. Aunque con casi Lavagna habla regularmente, juran que no le piden permiso y que él no les pone condiciones. De todos modos varios le avisan qué van a hacer.