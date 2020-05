-El gobierno argentino adoptó un enfoque que involucró a todo el gobierno y toda la sociedad, actuando de manera rápida y decisiva, adaptando en su mayoría las recomendaciones de la OMS/OPS. También tomó lecciones de las experiencias de otros países, sobre lo que funcionó donde el virus se contuvo con éxito y lo que no funcionó, donde explotó sin control. Por lo tanto, estuvo listo para actuar cuando se detectaron los primeros casos importados para aislarlos, testearlos y tratarlos, mientras rastreaban y ponían en cuarentena los contactos. Estas acciones rápidas dentro de las primeras semanas fueron claves para prevenir una escalada descontrolada de casos que pueden abrumar al sistema de salud. Las medidas tomadas ayudaron a aplanar la curva y ganar tiempo para preparar mejor el sistema para hacer frente al aumento en los casos. Las medidas de restricción tomadas por el Gobierno no son decisiones fáciles en ningún país por su gran costo socioeconómico. Lo que es notable en Argentina es el alto compromiso comunitario de la población para cumplir con estas medidas. Creo que esto posiblemente se deba a algunos factores: 1. Fuerte liderazgo al más alto nivel junto con un proceso consultativo con expertos en salud pública, el sector empresarial, los sindicatos, los gobernadores, la oposición política y los líderes de opinión; 2. Implementación rápida de un conjunto de medidas basadas en evidencia pero adaptadas a su propio contexto; 3. Excelente comunicación con mensajes claros y unificados, preparando la población para los próximos pasos y explicando por qué; 4. Aumento en las medidas de protección social para ayudar a la población a hacer frente a los efectos colaterales, especialmente a las personas en situaciones de vulnerabilidad, y 5. Uso de una estrategia adaptativa. Con este último punto quiero decir “aprender sobre la marcha”; de lo que funciona y lo que no funciona en el contexto, aprendiendo desde sus propias experiencias, así como las experiencias de otros países, e implementando iniciativas para hacer frente contra las consecuencias colaterales que surjan de las medidas. De hecho, en el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta actualizado de la OMS a COVID-19, se mencionan tres características como factores para el éxito en la contención de COVID-19: velocidad, escala y equidad. Creo que estas características también son parte de la respuesta argentina. Ahora, Argentina está en un periodo crítico de levantamiento escalonado de las restricciones generales para reactivar la economía. Es especialmente crucial en este período la intensificación de la detección y aislamiento de casos y el rastreo y cuarentena durante 14 días de contactos. Estas medidas de salud pública junto con la participación comunitaria con las medidas de higiene y distanciamiento físico son claves para evitar un escenario en el que haya que reponer las restricciones generales. Y son absolutamente clave para eventualmente bajar la curva. Requerirá un escalamiento de la arquitectura de salud pública, incluyendo el personal necesario y su movilización con los insumos adecuados para las actividades de detección, aislamiento, rastreo y cuarentena. Estas medidas de salud pública son dirigidas y muchas más costo-efectivas y sostenibles que las restricciones generales. La experiencia de otros países nos demuestra que estas medidas, si están implementadas de manera proactiva, exhaustiva y sostenible, permitirán una contención sostenida y un retorno a una nueva normalidad y recuperación.