“Cuánto va a durar, nadie lo sabe. Cuándo va a ser el pico, nadie lo sabe. No me gusta hacer futurología pero sabemos que cada sociedad se comporta de manera distinta. la velocidad de réplica es distinta, de acuerdo a las costumbres de cada barrio. Sabemos que cada barrio actúa de manera muy social. No sabemos y esa incertidumbre causa un tipo de no sé si llamarlo angustia o temor. Estamos pasando por un momento no solamente pagando una costo físico importante, en una cuarentena con todo lo que eso significa, sino que sabemos lo que eso significa en lo económico ”, explicó el funcionario en diálogo con el periodista Luis Novaresio en radio La Red.