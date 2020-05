No hubo ningún funcionario de la AFI en la reunión que se realizó en el Salón Delia Parodi y que tuvo asistencia perfecta. A pesar del carácter secreto que establece la ley 25.520, terminó siendo mixta: desde La Pampa estuvo conectado el senador radical Juan Carlos Marino, ex presidente de la Bicameral que ahora preside el radical kirchnerista Leopoldo Moreau. En Mendoza estuvo on line la senadora radical Pamela Verasay y en Catamarca, Oscar Castillo. En los tres casos decidieron no viajar para evitar tener que encerrarse entre 14 y 28 días según las disposiciones de cada una de sus provincias para los que salen del territorio, aislamiento que en algunos casos no puede hacerse en el propio domicilio.