— Para mí no llegó el pico. No me gusta adivinar mucho. Yo siempre dije que le tenía más miedo a junio que a mayo . Pretendemos que no haya pico, y si lo hay que sea un piquito. Lo peor, en el sentido del número de casos y sus consecuencias, todavía no lo hemos sufrido. Pero la capacidad resolutiva del sistema de salud, con respecto a lo que era hace dos meses, es brutal. Lo digo así sin que el adjetivo me parezca exagerado: es brutal.