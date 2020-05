Labor Parlamentaria, la comisión que integran los representantes de todos los bloques y que define el temario y algunos acuerdos previos a cada sesión, arrancó con una hora de demora porque oficialismo y oposición no se ponían de acuerdo sobre cómo verificar si se mantiene el quórum en el transcurso de la reunión o si se cae. Según el reglamento, una vez que se consiguió el número para abrir una sesión (129 diputados) el debate puede ser presenciado o no por ese número o más o menos legisladores pero en caso de cualquier votación deben estar presentes la mitad más uno del pleno. Levantarse para que no se pueda realizar la votación es una herramienta usual en la gimnasia parlamentaria.