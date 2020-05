El derrotero en el Congreso arrancará cuando el proyecto de impuesto a la riqueza llegue a la Mesa de Entradas. Al legislar sobre una cuestión impositiva no puede tratarse sobre tablas, por lo que necesitará dictamen de comisión y respetar los plazos reglamentarios. Para eso, es necesario que en sesión los diputados aprueben el reglamento de funcionamiento remoto que incluye el sistema de votación en el recinto tanto como en comisión. Sin eso, no hay dictamen posible. Es una de las razones por las que Heller no enviará la iniciativa hasta después de la primera sesión. La segunda razón es evitar un desgaste con debates previos.