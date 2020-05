-Tenemos un conflicto que no sé cómo irá a seguir. En todas las plantas de Acindar se firmó por el 70%, pero acá los rechazamos buscando alguna otra alternativa, alguna diferencia a favor de los trabajadores. Como no hubo ninguna mejora, los delegados, la comisión interna y el gremio rechazamos el acuerdo e hicimos una votación entre la gente, que también lo rechazó. A partir de ese momento Acindar les pagó entre un 35 y 40% menos a los compañeros que hacen tres o cuatro turnos, que son los que más ganan, porque se ajustaron al salario convencional y dejaron sin efecto ítems que existen ahí. Además, le cortó el contrato a seis de los 60 contratados que trabajan en la planta y no sabemos qué hará con el resto. Estamos esperando a ver qué pasa el lunes.