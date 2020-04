Su posición tiene dos pilares: una, que no son necesarios en este momento: hay -según el propio ministerio de Salud- entre 650 y 670 mil médicos. Y el segundo, la laxitud en el control de quiénes se pondrán a decidir sobre la vida y la muerte de argentinos. "Si bien estaba el rumor de que iban llegar médicos extranjeros como una refuerzo de la dotación actual de profesionales argentinos, ayer en la pagina del Colegio de Médicos apareció que autorizarían sus matrículas sin reválida, automáticamente. Es una planilla de una carilla con datos básicos: nombre, apellido, donde viven, que especialidad tienen, una foto del titulo. Por lo general, el Colegio de Médicos, en la zona 4 a la que pertenezco, que es San Martín, Don Torcuato, San Isidro, Tigre, y otras, por lo general es bastante riguroso, cuida mucho a quién va a matricular. Se piden datos, se verifican y se homologa. Pero en el caso de los cubanos, no. Yo, siendo argentino y habiendo estudiado en el país, tuve muchos mas requisitos para matricularme que esta gente. Mandé un pedido de explicaciones al Colegio y me dijeron que lo hicieron por orden del Ministerio de Salud y no tuvieron más remedio que cumplir. Se empezó toda una movida, porque la verdad es que no hacen falta. Es una falacia que existe una urgencia en la incorporación de médicos ya que la capacidad de respuesta sanitaria se encuentra actualmente holgadamente disponible.