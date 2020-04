No fueron los únicos. Juan Manuel Jiménez Torrado, médico Urólogo (MP 449512 y MN 116314) del Hospital Central de San Isidro, tampoco se mostró de acuerdo. “Tanto el hospital como los sanatorios en los que trabajo se encuentran prácticamente vacíos, parece que fueran todos los días domingo. Queda claro que no existe ninguna necesidad ni urgencia en la incorporación de personal nuevo. Antes de traer médicos cubanos, que traigan los profesionales argentinos que están varados esperando volver. A mi me angustiaría muchísimo estar lejos de casa en este momento ”, dijo en un reportaje con Infobae .