-Estamos pensando en trabajar sobre protocolos más claros de delivery, ampliando las posibilidades de comercio por esta vía. Pero no pensamos pedir que se consideren actividades exceptuadas a las grandes áreas de la actividad productiva. No es porque no lo necesitemos o porque no lo estén pidiendo los sectores. Pero nos preocupa muchísimo el impacto que este movimiento de personas, que por supuesto genera movimiento en la economía, va a tener a niveles de contagio.