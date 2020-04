Sin embargo, para que no quedaran dudas de que Argentina jugará a fondo con la OMS y con China en esta pulseada geopolítica mundial en medio de la pandemia del COVID-19, el canciller argentino subrayó: “Apoyamos a la OMS, que no debería estar cuestionada en este momento ya que no hay diálogo global sin multilateralismo”, expresó. Este fue el mensaje que encomendó a Solá el presidente Fernández para diferenciarse de Estados Unidos en sus ataques a la OMS y su accionar ante la crisis sanitaria mundial.