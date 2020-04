Salvo Axel Kicillof, que por recomendación de la Casa Rosada evitó exponer al Presidente y sus pares gobernadores ante un contagio de COVID-19 después de haber realizado una recorrida por el hospital Manuel Belgrano de San Martín, donde hay 16 profesionales que tienen confirmada la enfermedad; Gustavo Melella, a quien le resultaba imposible trasladarse desde Ushuaia hasta Buenos Aires por la gran distancia; Gildo Insfrán, que no tiene ningún caso de coronavirus en Formosa y no quiere que él ni su vice se transformen en el caso cero de su provincia; Sergio Ziliotto, de La Pampa, una provincia que no está pasando por un buen momento en su relacionamiento con la Nación, el puntano Alberto Rodríguez Saá que no cree que estén dadas las condiciones para exponerse en una de las zonas con más contagios y el cordobés Juan Schiaretti, que es un paciente de riesgo y envió a su vice, Manuel Calvo, todos los demás gobernadores hicieron el esfuerzo de viajar a Buenos Aires para concretar la reunión presencial.