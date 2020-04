A criterio de las defensa, a cargo de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, no correspondía habilitar la feria porque no existía un “gravamen irreparable”. Sin embargo, el fiscal Marcelo advirtió que la decisión que permitió que la prisión domiciliaria de Boudou debe ser considerada “nula” no solo porque la fiscalía no fue consultada a la hora de resolver el tema y eso “viola las reglas del debido proceso penal”, sino porque sus fundamentos fueron “arbitrarios” .