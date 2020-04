“ Cumpliríamos 2 años a fines de mayo. Digo cumpliríamos porque no sabemos si vamos a llegar ”, contó a Infobae Constantino, angustiado por no saber cómo hará frente a los gastos de abril. Algo le juega a su favor: el propietario del local que alquila no le cobrará hasta que pueda reabrir la cafetería. Sin embargo, los jóvenes -él de 28 años y su hermana, de 34- son monotributistas categoría H, y están padeciendo la falta de medidas oficiales destinadas a este segmento de la población .