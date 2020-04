Rogin explicó que la investigación tenía como objetivo prevenir otra epidemia similar a la del SARS ocurrida en 203. Sin embargo, los estándares de seguridad que seguían no eran los mejores, algo que también había sido advertido en 2015. ″ Otros científicos cuestionaron si el equipo de Shi estaba tomando riesgos innecesarios . En octubre de 2014, el gobierno de los Estados Unidos Impuso una moratoria sobre la financiación de cualquier investigación que haga que un virus sea más mortal o contagioso, conocido como experimentos de ‘ganancia de función’. Como muchos han señalado, no hay evidencia de que el virus que ahora asola el mundo haya sido diseñado; los científicos coinciden en gran medida en que proviene de animales, aunque eso no es lo mismo que decir que no provenía del laboratorio, que pasó años probando coronavirus de murciélago en animales, explicó Xiao Qiang, científico investigador de la Facultad de Información de la Universidad de California en Berkeley".