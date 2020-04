Aun si la dosis del coronavirus no incidiera en la gravedad de los síntomas, convendría minimizar la exposición de alguien al contagio porque en primer lugar reducirá las probabilidades de que no se pueda copiar con suficiente fuerza como para impedir la generación de anticuerpos. “Queremos tomar todas las precauciones posibles para evitar infectarnos, lo que también reducirá nuestra capacidad de transmitir el virus a otros”, dijo Parker a New Scientist. “Cualquier medida que podamos tomar para evitar la infección vale la pena”.