“A mí las cacerolas porteñas no me inclinan la aguja. Cuando nos cortaron el gasoducto del NEA no sonaron, cuando nos cortaron la construcción de viviendas no sonaron, cuando cortaron el Fondo Sojero tampoco sonaron”, se quejó el jefe del bloque que coincidió con Cristina Kirchner en el análisis de que “ahora aparecen los que culpan a la política de todo pero la solución a venir de la política”. Hubo incluso consultas extraoficiales al Poder Judicial que no acompañaría recortes de haberes.