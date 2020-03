Tucumán: Sólo en el área de Salud y Seguridad el gobernador Juan Manzur no hará recortes salariales. El mismo decidió no cobrar la totalidad de su haber y estableció una escala de recortes: 50% para ministros; 30% para los secretarios y 20% para los subsecretarios. Los ministros de Salud y Seguridad sí verán reducido su salario a la mitad pero no los funcionarios a su cargo.