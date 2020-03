La Crisis del Coronavirus es diferente porque ya no se trata de la avaricia de Wall Street, sino de una plaga que azota por igual en Occidente y Oriente, aún no tiene cura y mata por igual a ricos y pobres. No obstante, la troika del G20 considera la misma lógica que se aplicó en la caída del 2008: un acuerdo global que coloque -nuevamente- a China al frente de las palancas económicas de un sistema mundial que ya está colapsado.