De acuerdo a aquella imputación fiscal, Sbarra receptó “una cantidad aún no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada, parte de la cual puso en circulación en el mercado a través de la adquisición” de un lote por un monto de 186.086 dólares entre el 13 de abril de 2016 y el 17 del mismo mes de 2019. La operación inmobiliaria fue celebrada con la firma Consultatio SA, mientras Sbarra se desempeñaba como secretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción y Trabajo.