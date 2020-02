El juez Ercolini levantó el secreto fiscal y la documentación sobre Sbarra se espera en la fiscalía de Pollicita. El ex funcionario -que hasta el viernes no había designado abogado defensor- tiene un frente judicial complicado. Tendrá que explicar de dónde sacó el dinero para comprar la propiedad no declarada mientras trabajó a las órdenes del ex ministro Francisco Cabrera y luego de Dante Sica.