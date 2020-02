Apenas se supo la noticia de la denuncia, el ex funcionario escribió un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que el dinero fue “plantado”. Al comenzar la investigación, Pollicita confirmó a través de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Rodrigo Sbarra, correspondientes al período comprendido entre 2015 y 2019, aportadas por la Oficina Anticorrupción, “quedó demostrado que durante su tiempo como funcionario público el nombrado no declaró la existencia del lote adquirido a Nordelta S.A., además de que, teniendo en cuenta la fecha de las erogaciones, sus declaraciones juradas no reflejan la existencia del dinero que le habría permitido concretar la adquisición”.