Entre las pruebas que recogió está una presentación de la Presidencia de la Cámara de Diputados con fecha del 2 de marzo según la cual hasta ese día Scioli no había presentado su dimisión como diputado nacional. También el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió un informe del trámite de designación del ex gobernador bonaerense en el que se indició que si bien el 18 de febrero el Senado prestó su Acuerdo, la designación no se efectivizaría sino hasta que el Poder Ejecutivo Nacional dictara el decreto de nombramiento.