El radical Ricardo Buryaile, de Juntos por el Cambio, apareció entonces por el recinto. Miró el tablero y dudó en sentarse o no en su banca para pedir la palabra. No quería colaborar con el quórum. Y pidió la palabra: solicitó que sean quince los minutos y no treinta como había pedido su antecesora. Massa aceptó la propuesta y aprovechó para una humorada: “Si quiere se puede quedar a trabajar”, le dijo, jocoso. Hubo aplausos del Frente de Todos. Buryaile rió a carcajadas.