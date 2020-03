Un año y medio después del segundo juicio por la tragedia de Once, la Cámara de Casación citó hoy a una audiencia y comenzará a evaluar las apelaciones. En ese proceso, el ex ministro de Planificación Julio De Vido fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión. Si se confirma la condena y se rechazan los recursos para ir a la Corte Suprema, el ex ministro volvería a quedar detenido.