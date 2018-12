El Tribunal Oral Federal 4 dio a conocer hoy los fundamentos de la sentencia en la que se condenó a cinco años y ocho meses de prisión al ex ministro de Planificación Julio De Vido por la tragedia de Once: se lo consideró responsable de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", pero no se le atribuyó responsabilidad directa en la muerte de 51 personas. El fallo no impone la prisión directa del ex funcionario que –de todas maneras- está tras las rejas por una prisión preventiva en la causa de Río Turbio.