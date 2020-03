Consultado por este medio sobre si desde el Gobierno lo han llamado a partir de que recuperó la libertad, De Vido respondió que ha hablado con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y su subsecretario, Martín Mena. Negó que desde el entorno de CFK se hayan comunicado, aunque no descartó volver a tener contacto con la ex mandataria. Sin embargo, aclaró: “A partir de esta nueva etapa, lo he pasado al archivo, es un tema agotado, que está terminado como también si nosotros somos presos políticos o arbitrarios, no pienso opinar más, tampoco de los que bajaron o no a levantar la mano”, dijo haciendo referencia a los ex compañeros de bloque que votaron su desafuero: “No los llamo traidores, fueron cobardes, de ninguna manera hay rencor, pero en la vida como en todas las cosas hay gente más valiente que otra; la presión era enorme, las tapas de los diarios pesaban infinitamente, y finalmente primó el temor”, describió aquella jornada del 25 de octubre de 2017 en la que fue desaforado en el Congreso. “Néstor Kirchner nos enseñaba que hacer justicia desde el rencor y el resentimiento o el odio, es una suma de base cero, no construis ni poder político ni popular”.