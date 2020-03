“ Si bien lo voté, no soy oficialista, no me siento parte del oficialismo. (...) Con gran parte del Gobierno, ese pseudo peronismo de Capital (Federal), no comparto nada ", afirmó el ex funcionario en una entrevista radial. “Con (Gustavo) Béliz no comparto nada, con (Jorge) Argüello , con (Martías) Kulfas; con Alberto compartimos un gobierno, pero no puedo decir que ahora estoy compartiendo la gestión", señaló, y agregó: “Tengo profundas diferencias con la (actual) política económica”.