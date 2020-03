A su vuelta, hace algunos días, habló sí con algunos de los ex funcionarios y amigos de Cambiemos. Pero juran que casi no conversaron sobre política. “Le pregunté por el viaje. Estaba chocho. Tengo entendido que políticamente, por el momento nada. Tendrá que ver ahora qué hace”, remarca un ex secretario de Estado con el que intercambió mensajes.