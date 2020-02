La entrevista se realizó en el pequeño despacho que Sebastián García de Luca, ex viceministro del Interior de Rogelio Frigerio, diputado del riñón de Emilio Monzó, habita en la planta baja del Congreso. Quiere cambiar de oficina. En su entorno dicen que es transitoria: el ex funcionario, que todavía no cumplió 40 años, extraña la comodidad de Casa Rosada.