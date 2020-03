El porteño insistió en que "hay un montón de regímenes especiales, acá solo estamos abordando algunos que no son los que más contribuyen con el régimen general. Ninguno de los otros regímenes especiales se nombró, como el de Luz y Fuerza” , lo que le valió luego chicanas porque expuso más que hacer preguntas y porque reclamó cambios más profundos al Gobierno. Para el ex ministro de Economía “es muy importante esta tarea, pero tenemos sabor a poco porque no termina de reducir el déficit ni el déficit a futuro”.