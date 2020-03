Pero hay un caso especial. Es el del Tribunal Oral Federal 6, uno de los de Comodoro Py que juzgan casos de corrupción, que renunciados dos de sus integrantes: José Martínez Sobrino y Julio Panelo. Actualmente están juzgado al ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime por presunto enriquecimiento ilícito. El tribunal tiene un cuarto integrante. Pero si se van Martínez Sobrino y Panelo solo quedan dos y no pueden continuar. Esos magistrados había acordado con la Cámara Federal de Casación Penal -su superior- que una vez que se acepten sus renuncias iban a ser convocados como jubilados para terminar el juicio. Con la nueva ley no podrán.