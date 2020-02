-Estamos evaluando si nos movilizamos o no. No queremos parecer los forajidos que llegan a romper todo. Anunciamos una marcha y se paraliza todo el mundo, refuerzan la seguridad, vallan las instalaciones. Esa no es nuestra actitud ni nuestra forma de reclamar. Lo que pasó en nuestra casa (por la sede de la UTA de Balvanera) no estaba previsto. Pasó porque la UTA, en manos de Fernández, es una olla a presión, y ya se sabe que las ollas a presión en algún momento estallan. Fernández tiene secuestrado al gremio y no quiere brindarle elecciones libres a los afiliados porque pierde.