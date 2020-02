En tanto, según pudo saber Infobae , la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) va a estar controlando que todas estos ramales cumplan con su trabajo habitual y fuentes cercanas al organismo de control advirtieron que podrían haber sanciones en caso de que no lo hagan, por lo que estarán atentos a que las unidades salgan de las cabeceras. Además, destacaron también que el conflicto se da en una época del año en la que no hay tanto flujo de pasajeros en el Área Metropolitana, por lo que la medida de fuerza podría no sentirse tanto.