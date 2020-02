Sin embargo, Malamud recordó que este gobierno no tiene un plan de desarrollo. “Alberto dice que tiene un plan y que lo esconden. Pero es razonable que no lo tengan, porque si no se arregla la deuda no se estabiliza la economía y si no se estabiliza la economía, no hay desarrollo posible. Las prioridades están bien alineadas, el problema es que este Gobierno no tiene fortaleza porque está errando la negociación con los acreedores y porque por dentro tiene una quinta columna, que no es la vicepresidenta, sino la Provincia de Buenos Aires ”.