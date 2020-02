El juicio oral por las obras concedidas en el sur al empresario Lázaro Báez se reanudará la semana próxima, con la declaración de la ex diputada Margarita Stolbizer, denunciante contra Cristina Kirchner. Se trata del debate en donde la ex jefa de Estado ya prestó indagatoria y plantó bandera. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, les dijo a los jueces del TOF 2.