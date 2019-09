En la causa que cayó en manos del juez Lijo, fueron llamados a declarar como imputados los abogados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, de la firma Correo; al ex ministro de Comunicaciones Aguad –hoy a cargo de Defensa- y a Juan Manuel Mocoroa –director de asuntos jurídicos de ese ministerio-. Tras prestar sus declaraciones, las defensas pidieron la nulidad de las indagatorias, y de la causa entera por entender que no había delito. Eso fue lo que rechazó hace unas semanas la Cámara Federal, pero encomendando un estudio clave para esclarecer de cuánto fue la quita que se quiso acordar entre el Estado y la empresa. Aun queda decidir si los que fueron llamados a indagatorias son o no procesados.